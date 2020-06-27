Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников

Новости США. Президент США подписал указ о защите памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за одну лишь попытку осквернить статую и монумент грозит до 10 лет тюрьмы.

Разговаривать с агрессивными демонстрантами можно лишь с позиции силы, убежден Дональд Трамп.

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону

Сотни митингующих в Вашингтоне собрались у мемориала президенту Линкольну и требуют его снести. От произвола статую защищают полицейские.