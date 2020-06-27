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Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников

27 июня 2020 11:54
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Новости США. Президент США подписал указ о защите памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь за одну лишь попытку осквернить статую и монумент грозит до 10 лет тюрьмы.

Разговаривать с агрессивными демонстрантами можно лишь с позиции силы, убежден Дональд Трамп.

В Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону

Сотни митингующих в Вашингтоне собрались у мемориала президенту Линкольну и требуют его снести. От произвола статую защищают полицейские. 

Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников-1

Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников-3

Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников-5

Тревожной ситуация остается и в Сиэтле. Несмотря на призывы лидеров митингующих разойтись по домам, активисты отказываются покинуть захваченную ранее автономную зону и не дают разобрать возведенные баррикады.

Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников-8

Грозит до 10 лет тюрьмы. Трамп подписал указ о защите памятников-10

В Миннеаполисе упраздняют полицейское управление. Правда, решение выглядит номинальным: структуру просто переименовали, и теперь она будет называться «Управление общественной безопасности и профилактики насилия».

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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