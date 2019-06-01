В Москве +20, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 июня

В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь с грозами и +18, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Риме.

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Вена в начале недели порадует температурой: +25, но омрачит настроение дождь. В Мадриде на неделе тепло и сухо: +29 и переменная облачность.