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В Москве +20, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 июня

01 июня 2019 17:17
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В Париже синоптики обещают переменную облачность, дождь с грозами и +18, рассказали в программе «Плюс-минус». На градус теплее в Риме.

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Вена в начале недели порадует температурой: +25, но омрачит настроение дождь. В Мадриде на неделе тепло и сухо: +29 и переменная облачность.

В Москве +20, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 июня-1

В Софии ожидаются дождь, гроза и +22. Тот же климатический расклад в Анкаре, но ожидается до +29. Комфортную погоду синоптики прогнозируют в Афинах: + 27 и ясно.

В Москве +20, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 июня-4

Тот же метеорасклад, но на семь градусов прохладнее в Риге. В Вильнюсе ожидается +22. Придёт тепло в Варшаву и Киев. Столбик термометра здесь покажет +26 и без дождей. В Москве в начале недели ожидается +20 и переменная облачность.

В Москве +20, в Киеве +26. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 июня-7

# Погода

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