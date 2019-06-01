Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет

Новости России. Пожар на оборонном заводе под Нижним Новгородом ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уверяют, что угрозы химического заражения воздуха нет.

Напомним, несколько взрывов прогремели в цехе по производству тротила. Затем начался пожар, который охватил здание завода, а также находящийся неподалеку лесной массив. Местным властям пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. В результате серии взрывов и последующего пожара пострадали более 40 человек.

Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом