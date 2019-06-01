Прямой эфир

Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет

01 июня 2019 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Пожар на оборонном заводе под Нижним Новгородом ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты уверяют, что угрозы химического заражения воздуха нет.

Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет-1

Напомним, несколько взрывов прогремели в цехе по производству тротила. Затем начался пожар, который охватил здание завода, а также находящийся неподалеку лесной массив. Местным властям пришлось объявить режим чрезвычайной ситуации. В результате серии взрывов и последующего пожара пострадали более 40 человек.

Всё произошло в цеху по производству тротила: взрывы прогремели на оборонном заводе под Нижним Новгородом

Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет-4

Взрывы на заводе под Нижним Новгородом: угрозы химического заражения воздуха нет-6

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почти 40 человек пострадали при взрыве на оборонном заводе в российском Дзержинске
01 июня 2019 14:54

Почти 40 человек пострадали при взрыве на оборонном заводе в российском Дзержинске

В Албании произошло сильное землетрясение: эпицентр был недалеко от границы с Грецией
01 июня 2019 14:17

В Албании произошло сильное землетрясение: эпицентр был недалеко от границы с Грецией

Открыл огонь по коллегам в офисах: в США жертвами стрельбы стали 12 человек
01 июня 2019 11:50

Открыл огонь по коллегам в офисах: в США жертвами стрельбы стали 12 человек