В Албании произошло сильное землетрясение: эпицентр был недалеко от границы с Грецией

Новости Албании. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5.3: пострадали не менее пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они местные жители.
Новости Албании. На юго-востоке Албании произошло землетрясение магнитудой 5.3: пострадали не менее пяти человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они местные жители.
Эпицентр землетрясения располагался недалеко от границы с Грецией, где разрушенными оказались десятки построек.
Дрожь земли также ощутили жители Северной Македонии. Здесь обошлось без серьезных последствий.