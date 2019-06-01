«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. В начале недели страна окажется под властью антициклона с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

А к среде погоду будет диктовать юго-западная периферия антициклона и неустойчивая воздушная масса Черноморского происхождения.

Людмила Паращук, инженер-синоптик службы меторологических прогнозов Белгидромета:

На предстоящей неделе природа будет радовать нас замечательной летней погодой. А причиной тому станет область повышенного давления, сформированного в тёплом воздухе. Температура воздуха в середине недели ожидается: ночью +10 +17, а днём +23 +29.

Во многих районах обойдётся без осадков, лишь в отдельные дни возможны короткие летние дожди. И много солнца.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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