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«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю

01 июня 2019 17:09
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Новости Беларуси. В начале недели страна окажется под властью антициклона с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус»

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

А к среде погоду будет диктовать юго-западная периферия антициклона и неустойчивая воздушная масса Черноморского происхождения.

«Короткие летние дожди. И много солнца». Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Людмила Паращук, инженер-синоптик службы меторологических прогнозов Белгидромета:
На предстоящей неделе природа будет радовать нас замечательной летней погодой. А причиной тому станет область повышенного давления, сформированного в тёплом воздухе. Температура воздуха в середине недели ожидается: ночью +10 +17, а днём +23 +29.

Во многих районах обойдётся без осадков, лишь в отдельные дни возможны короткие летние дожди. И много солнца.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

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# Погода в Беларуси # общество # Людмила Паращук

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