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В Москве +2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 января

18 января 2020 17:13
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В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса прохладнее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 января-1

В Риме ожидается +13. +8 и без осадков в Мадриде. В Софии и Анкаре обещают +1 и переменную облачность. Затянет небо над Афинами: сплошная облачность и +9.

В Москве +2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 января-4

Обойдётся без дождей и в Прибалтике. В Вильнюсе будет +3, на пункт выше в Риге. Такой же градус в Варшаве.

Температура как в конце марта. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Около 0 и осадки в Киеве. В Москве прогнозируют +2 и мокрый снег.

В Москве +2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 января-7

# Погода

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