В Москве +2, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 января

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса прохладнее в Вене , рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Риме ожидается +13. +8 и без осадков в Мадриде . В Софии и Анкаре обещают +1 и переменную облачность. Затянет небо над Афинами : сплошная облачность и +9.

Обойдётся без дождей и в Прибалтике. В Вильнюсе будет +3, на пункт выше в Риге. Такой же градус в Варшаве.

Температура как в конце марта. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Около 0 и осадки в Киеве. В Москве прогнозируют +2 и мокрый снег.