Прямой эфир

Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Подозревают утечку газа

18 января 2020 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Сильный взрыв прогремел в жилом доме в центре французского города Лимож. Здание почти полностью уничтожено, повреждены соседние дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Подозревают утечку газа-1

По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице, однако врачи утверждают, что их жизням ничего не угрожает. Пожарные инспекторы предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.

Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Подозревают утечку газа-4

Район ЧП оцеплен полицией. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Подозревают утечку газа-7

# Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias
18 января 2020 12:57

Очищение огнём: в Испании прошел ежегодный фестиваль Las Luminarias

На канадском острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за мощного снежного шторма
18 января 2020 12:55

На канадском острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за мощного снежного шторма

Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер
18 января 2020 12:53

Зеленский: даю шанс молодому правительству, но при этом требую принять ряд мер