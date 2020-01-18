Во Франции произошёл взрыв в жилом доме. Подозревают утечку газа

Новости Франции. Сильный взрыв прогремел в жилом доме в центре французского города Лимож. Здание почти полностью уничтожено, повреждены соседние дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице, однако врачи утверждают, что их жизням ничего не угрожает. Пожарные инспекторы предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа.