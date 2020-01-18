На канадском острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за мощного снежного шторма

Новости Канады. Непогода пришла со стороны Атлантического океана. По данным Национального метеобюро, на острове выпало около 80 сантиметров снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом непогода сопровождается ураганным ветром с порывами до 150 километров в час. В столице провинции Сент-Джонсе, а также в других крупных городах закрыты все госучреждения, банки, офисы и магазины, а на улицах разрешено движение только спецтранспорта. Непогода уже стала причиной отмены и задержки десятков авиарейсов.