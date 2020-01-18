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На канадском острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за мощного снежного шторма

18 января 2020 12:55
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Новости Канады. Непогода пришла со стороны Атлантического океана. По данным Национального метеобюро, на острове выпало около 80 сантиметров снега, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На канадском острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за мощного снежного шторма-1

При этом непогода сопровождается ураганным ветром с порывами до 150 километров в час. В столице провинции Сент-Джонсе, а также в других крупных городах закрыты все госучреждения, банки, офисы и магазины, а на улицах разрешено движение только спецтранспорта. Непогода уже стала причиной отмены и задержки десятков авиарейсов.

На канадском острове Ньюфаундленд введен режим ЧС из-за мощного снежного шторма-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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