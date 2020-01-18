Температура как в конце марта. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Синоптики не обнадеживают: мороз и снег и на предстоящей неделе останутся в режиме ожидания. В понедельник страна окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по северу республики скажется влияние фронтальной системы. К середине недели погодой в Беларуси будут править атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Елена Ходачинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В Беларуси удерживается аномально тёплая погода, со среднесуточными температурами, характерными для конца марта. В ближайшие дни характер погоды в нашей стране существенно не изменится, сохранится комфортная погода, без существенных осадков, местами будут сгущаться туманы. Температурный фон в ночные часы, в основном, будет колебаться от -5 до +2, а в дневные часы составит 0 +5.

С середины следующей недели погода испортится. Начиная со среды, на большей части территории республики будут проходить осадки в виде дождя и мокрого снега, температурный фон, хоть и сохранится повышенным – в ночные часы мы ожидаем около 0 – усилившийся порывистый ветер внесёт свои коррективы, будет некомфортно и, по ощущениям, значительно прохладнее.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам