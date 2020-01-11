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Соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида выразил Президент Беларуси

11 января 2020 14:15
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Новости Омана. В Омане объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида. Монарх скончался на 80-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида выразил Президент Беларуси-1

Кабус бен Саид пришел к власти в Омане почти полвека назад. Он проводил масштабные реформы, существенно изменившие страну. В частности, в 1996 году была принята конституция, где впервые провозглашались основные права граждан.

Соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида выразил Президент Беларуси-4

Прямых наследников у монарха не было, в связи с этим члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней.

Соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида выразил Президент Беларуси-7

Соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Некролог # Оман Кабус бен Саид # Александр Лукашенко # Фотофакт

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