Соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида выразил Президент Беларуси

Новости Омана. В Омане объявлен трехдневный траур в связи со смертью султана Кабуса бен Саида. Монарх скончался на 80-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кабус бен Саид пришел к власти в Омане почти полвека назад. Он проводил масштабные реформы, существенно изменившие страну. В частности, в 1996 году была принята конституция, где впервые провозглашались основные права граждан.

Прямых наследников у монарха не было, в связи с этим члены правящей семьи должны назвать имя наследника трона в течение трех дней.