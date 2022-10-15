В Москве +11°C, в Риме +25°C. Погода в Европе на неделю с 17 по 23 октября

К чему далее готовиться западным соседям? Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице любви синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +20 °C, рассказали в программе « Плюс-минус ». А вот жителям и гостям Вены крайне повезло – там обещают преимущественно ясную погоду с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха при этом составит +22 °C. В Риме до +25 °C, погода преимущественно ясная с переменой облачностью.

В Мадриде воздух прогреется до +26 °C, там также ожидается ясная погода с переменной облачностью и без осадков.

В столице Болгарии будет ясно, столбик термометра поднимется до +18 °C. В Анкаре до +15 °C, там ожидаются пасмурная погода и сильный дождь. В Афинах также тепло. Там воздух прогреется до +22 °C, погода при этом ожидается ясная и без осадков.