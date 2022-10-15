Трасс борется за выживание. Британскому премьеру предрекают скорую отставку

По его мнению, работать в должности Лиз осталось недолго: всего пару недель. Причина – неудачная и даже провальная экономическая политика, ведущая людей к еще большей экономии и бедности. Скорое отстранение Трасс пророчат и на Даунинг-стрит, – улице, где располагаются резиденции главных лиц правительства – и в местных СМИ. «Трасс борется за выживание» и «Это конец» – с такими заголовками вышли крупнейшие британские издания на этой неделе. А газета The Daily Star и вовсе запустила политический онлайн-перформанс, оставив в комнате салат и портрет премьера. По словам организаторов, цель акции – выяснить, чей же срок истечет быстрее. Следить за соревнованием можно в прямом эфире.