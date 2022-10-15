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Около 40% предприятий Германии ушли с рынка из-за энергокризиса

15 октября 2022 14:16
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Новости Германии. Порядка 40 % предприятий Германии вынужденно ушли с рынка из-за энергокризиса. Данные предоставила международная аудиторская компания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Около 40% предприятий Германии ушли с рынка из-за энергокризиса-1

Ее специалисты провели опрос, участие в котором приняли 760 руководителей крупных европейских организаций. 100 находятся в ФРГ, и почти в каждой второй заявили, что не смогли осуществить запланированные инвестиции в этом полугодии. По мнению экспертов, дело в специфической бизнес-модели Германии, которая во многом зависит от свободной торговли. А учитывая последствия энергокризиса, цепочки поставок сегодня нестабильны.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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