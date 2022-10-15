Около 40% предприятий Германии ушли с рынка из-за энергокризиса

Ее специалисты провели опрос, участие в котором приняли 760 руководителей крупных европейских организаций. 100 находятся в ФРГ, и почти в каждой второй заявили, что не смогли осуществить запланированные инвестиции в этом полугодии. По мнению экспертов, дело в специфической бизнес-модели Германии, которая во многом зависит от свободной торговли. А учитывая последствия энергокризиса, цепочки поставок сегодня нестабильны.