Высказать мнение может каждый. Общенациональный экспертный диалог стартовал в Беларуси

Белорусам предлагают вместе определить образ будущего страны до 2030 года, в каком направлении должно развиваться государство. Стартовал масштабный общенациональный экспертный диалог. Высказать свое мнение может любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор инициатив в формате онлайн-опроса ведется на платформе «МЕРКАВАННЕ.БЕЛ». Участникам предлагается ответить на вопросы, затрагивающие основные сферы развития страны. При подготовке опросника руководствовались ранее проведенными исследованиями. Результаты представят на интерактивной карте активности участников, причем отдельно по каждому региону. Предложения общества будут учтены при доработке проекта программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года. А также при формировании повестки заседания Всебелорусского народного собрания.

Олег Макаров, директор Белорусского института стратегических исследований:

Инициатива заключается в том, что мы предлагаем гражданам высказаться об их видении образа будущего Беларуси во всех сферах, во всех регионах, во всех нюансах. И гарантируем, что обработаем все предложения граждан. И сможем на этом основании построить общественный взгляд на развитие нашей страны.

Александр Хижняк, председатель Республиканской партии труда и справедливости:

Ценность этого инструмента в том, что это анонимный инструмент. Не нужно оставлять свои персональные данные. И у каждого человека появляется возможность высказаться о той или иной проблеме, которая сегодня важна для него, особенно для жителей, проживающих в различных населенных пунктах.

В преддверии общенационального экспертного диалога проведен ряд исследований. Одно из них было приурочено к началу нового учебного года. Результаты показали, что белорусы считают нашу систему образования конкурентоспособной на мировой арене. Более того, намечен тренд на снижение привлекательности обучения за рубежом. Узнали мнение жителей и по продовольственной безопасности.