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В Москве +11, в Киеве +20. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 августа

03 августа 2019 17:09
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В Париже синоптики обещают облачную и дождливую погоду, +24. Тот же климатический расклад в Риме, с поправкой на плюс 4 градуса. +26 и облачно с прояснениями в Вене. В Мадриде в начале недели +34 и ясно, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +11, в Киеве +20. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 августа-1

+24 и без осадков в Софии. Столько же, но с поправкой на облачность, в Анкаре. В Афинах ожидается +31 и без дождей.

В Москве +11, в Киеве +20. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 августа-4

+16 и дождь в Риге. На градус меньше в Вильнюсе. +20 в Варшаве и Киеве.

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели в Москве синоптики прогнозируют +11 и дожди.

В Москве +11, в Киеве +20. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 августа-7

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