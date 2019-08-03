В одной из школ Германии возник очаг заболевания туберкулезом

Новости Германии. Заразились около 110 человек – как учителя, так и ученики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно в результате проверки, проведенной после диагностирования у двоих детей активной формы туберкулеза. Что стало причиной массового распространения заболевания, пока неизвестно.