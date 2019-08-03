Лас-Вегас заполонили кузнечики

Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, рассказали в программе «Плюс-минус». Тучи насекомых сплошным ковром покрыли улицы и витрины. Метеорологи призывают водителей быть внимательнее на дорогах.
Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, рассказали в программе «Плюс-минус». Тучи насекомых сплошным ковром покрыли улицы и витрины. Метеорологи призывают водителей быть внимательнее на дорогах.
Причиной такого вторжения стала погода. В засушливой Неваде выпало вдвое больше осадков, чем обычно, поэтому кузнечики и прилетели на огни Лас-Вегаса.
То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю