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Лас-Вегас заполонили кузнечики

03 августа 2019 17:03
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Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, рассказали в программе «Плюс-минус». Тучи насекомых сплошным ковром покрыли улицы и витрины. Метеорологи призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

Лас-Вегас заполонили кузнечики-1

Лас-Вегас заполонили кузнечики-3

Причиной такого вторжения стала погода. В засушливой Неваде выпало вдвое больше осадков, чем обычно, поэтому кузнечики и прилетели на огни Лас-Вегаса.

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