Лас-Вегас заполонили кузнечики

Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков, рассказали в программе «Плюс-минус» . Тучи насекомых сплошным ковром покрыли улицы и витрины. Метеорологи призывают водителей быть внимательнее на дорогах.

Причиной такого вторжения стала погода. В засушливой Неваде выпало вдвое больше осадков, чем обычно, поэтому кузнечики и прилетели на огни Лас-Вегаса.

То ли осень, то ли лето. Дожди и +5 ночью! Синоптики рассказали о погоде на неделю