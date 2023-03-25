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В Москве +10°С, в Афинах +21°С. Погода в Европе на неделю с 27 марта по 2 апреля

25 марта 2023 15:05
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В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +12 °C. В Риме +18 °C, пройдет дождь. В Мадриде воздух прогреется до +19 °C.

В Москве +10°С, в Афинах +21°С. Погода в Европе на неделю с 27 марта по 2 апреля-1

В столице Болгарии +13 °C, будет дождливо. В Анкаре +16 °C. В Афинах +21 °C, без осадков.

В Москве +10°С, в Афинах +21°С. Погода в Европе на неделю с 27 марта по 2 апреля-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +6 °C, пройдет дождь. В Вильнюсе +7 °C, без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут также +7 °C, будет солнечно.

В Москве +10°С, в Афинах +21°С. Погода в Европе на неделю с 27 марта по 2 апреля-7

В Киеве синоптики обещают +16 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +10 °C, будет ясно.

Дождливо и облачно. Прогноз погоды в Беларуси с 26 по 31 марта читайте здесь.

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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