В Москве +10°С, в Афинах +21°С. Погода в Европе на неделю с 27 марта по 2 апреля

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +11 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +12 °C. В Риме +18 °C, пройдет дождь. В Мадриде воздух прогреется до +19 °C.

В столице Болгарии +13 °C, будет дождливо. В Анкаре +16 °C. В Афинах +21 °C, без осадков.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +6 °C, пройдет дождь. В Вильнюсе +7 °C, без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут также +7 °C, будет солнечно.