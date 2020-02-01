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В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля

01 февраля 2020 16:59
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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +10. Тот же метеорасклад в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля -1

В Мадриде прогнозируют на два градуса теплее и без осадков. +15 и переменная облачность ожидается в Риме. В Афинах будет +16.

В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля -4

На 5 пунктов прохладнее обещают в Софии. В Анкаре прогнозируют дожди и всего +6. В Прибалтике будет облачно и +3.

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

На градус выше ожидается в Варшаве. +5 и без осадков обещают в Киеве. В Москве синоптики прогнозируют сильный мокрый снег и +1.

В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля -7

# Погода

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