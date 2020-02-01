В Москве +1, в Киеве +5. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 февраля

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду, дожди и +10. Тот же метеорасклад в Вене , рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Мадриде прогнозируют на два градуса теплее и без осадков. +15 и переменная облачность ожидается в Риме . В Афинах будет +16.

На 5 пунктов прохладнее обещают в Софии. В Анкаре прогнозируют дожди и всего +6. В Прибалтике будет облачно и +3.

Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

На градус выше ожидается в Варшаве. +5 и без осадков обещают в Киеве. В Москве синоптики прогнозируют сильный мокрый снег и +1.