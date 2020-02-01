«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open

Подходит к завершению первый турнир из серии «Большого шлема» в этом сезоне – Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 февраля состоялся финал женского одиночного разряда.

В решающем матче женской части сетки встречались американка София Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса. Первый сет остался за более опытной Мугурусой. При счете 4:4 теннисистка сделала брэйк, а затем взяла и свою подачу. Как итог – 6:4.