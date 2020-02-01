«Моя мечта сбылась, она стала реальностью». Американка София Кенин выиграла Australian Open
Подходит к завершению первый турнир из серии «Большого шлема» в этом сезоне – Australian Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 февраля состоялся финал женского одиночного разряда.
В решающем матче женской части сетки встречались американка София Кенин и испанка Гарбинье Мугуруса. Первый сет остался за более опытной Мугурусой. При счете 4:4 теннисистка сделала брэйк, а затем взяла и свою подачу. Как итог – 6:4.
Но дальше на корте доминировала уже Кенин. София довольно уверенно взяла два последующих сета с одинаковым счетом – 6:2 и впервые выиграла турнир уровня «Большого шлема».
София Кенин, победительница женского одиночного разряда Australian Open:
Моя мечта сбылась, она стала реальностью. Если у вас есть мечта, надо идти к ней – и она сбудется. Это были лучшие две недели в моей жизни. Я благодарная моей команде, моему отцу, всем, кто сделал это возможным. Мы очень много работали, пережили тяжелые моменты, боролись, а теперь я на седьмом небе.
2 февраля состоится финал в мужской «одиночке». В нем встретятся серб Новак Джокович и Доминик Тим из Австрии.