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Испанские спецслужбы впервые в истории возглавит женщина

01 февраля 2020 15:51
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Новости Испании. Впервые в истории испанские спецслужбы возглавит женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пас Эстебан Лопес станет новым директором Национального разведывательного центра.

Испанские спецслужбы впервые в истории возглавит женщина-1

Ее назначение будет одобрено в ходе заседания Совета министров, которое запланировано на 4 февраля. Пас Эстебан Лопес предстоит возглавить организацию, которая координирует работу около 3,5 тысяч сотрудников и выполняет задачу по снабжению правительства Испании необходимыми ответами для решения новых вызовов на национальной и международной аренах.

Напомним, бывший глава разведки ушел в отставку в связи с истечением срока его полномочий.

Испанские спецслужбы впервые в истории возглавит женщина-4

# Международная политика # Пас Эстебан Лопес # Фотофакт

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