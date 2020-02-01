Испанские спецслужбы впервые в истории возглавит женщина

Новости Испании. Впервые в истории испанские спецслужбы возглавит женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пас Эстебан Лопес станет новым директором Национального разведывательного центра.

Ее назначение будет одобрено в ходе заседания Совета министров, которое запланировано на 4 февраля. Пас Эстебан Лопес предстоит возглавить организацию, которая координирует работу около 3,5 тысяч сотрудников и выполняет задачу по снабжению правительства Испании необходимыми ответами для решения новых вызовов на национальной и международной аренах.

Напомним, бывший глава разведки ушел в отставку в связи с истечением срока его полномочий.