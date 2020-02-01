Слабый минус, слабый плюс со снегом и ветром. Синоптики рассказали о погоде на неделю с 3 по 9 февраля

Зима не задалась. Впрочем, всё же небесная канцелярия, обнадеживают синоптики, предпримет попытку исправиться. Со среды в Беларуси похолодает, рассказали в программе «Плюс-минус» . В понедельник метеотренды, в основном, будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Во вторник территория страны будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. А с середины недели с севера Европы к нам придут холодные воздушные массы.

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

На редкость тёплым был у нас декабрь, январь. Стартует тёплой погодой и февраль. А 3 февраля, в понедельник под влиянием атмосферных фронтов в ночные часы на большей части территории, а днём в неустойчивой воздушной массе, поступающей с Балтийского моря, пройдут кратковременные осадки, в основном, мокрый снег, ночью и утром ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ожидается ночью в пределах от -3 до +2, а днём от -1 до +4. Существенно не изменится температурный фон и во вторник, 4 февраля. В среду, 5 февраля в тылу уходящего на восток североатлантического циклона начнёт проникать более холодный воздух с северо-запада Европы. В ночные часы подморозит до 0 -7, днём от -4 до +1, при этом местами по стране пройдёт кратковременный снег.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам