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Явка на внеочередных выборах в Казахстане достигла 47 %

19 марта 2023 10:42
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Новости Казахстана. В Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов нижней палаты парламента и местных представительных органов власти. К этому моменту явка на избирательных участках составила 47 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка на внеочередных выборах в Казахстане достигла 47 %-1

Нынешние выборы можно смело назвать новаторскими. Впервые за 19 лет депутатов выбирают по смешанной системе. Кроме того, в бюллетенях появилась графа «против всех», а планка для прохождения партии в Мажилис снизилась с 7 до 5 % голосов. Таким образом нынешние выборы стали более конкурентными. А их итог знаменует завершение реформ президента Касым-Жомарта Токаева, когда Казахстан из суперпрезидентской республики станет президентской с сильным парламентом. К слову, эксперты, прогнозируют, что большинство мест получит правящая партия «Аманат».

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# Выборы # Новости Казахстана # Фотофакт

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