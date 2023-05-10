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В Молдове зафиксировали 180 случаев ношения запрещённой георгиевской ленты на 9 Мая

10 мая 2023 20:35
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Новости Молдовы. В Молдове подвели неутешительные итоги Дня Победы. В стране зафиксировано 180 случаев нарушения запрета на ношение георгиевской ленточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Молдове зафиксировали 180 случаев ношения запрещённой георгиевской ленты на 9 Мая-1

Среди так называемых злоумышленников 9 депутатов парламента. Как и остальным, им грозит внушительный штраф.

# Великая Отечественная война # Новости Молдовы # Фотофакт

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