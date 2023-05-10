В Молдове зафиксировали 180 случаев ношения запрещённой георгиевской ленты на 9 Мая

Новости Молдовы. В Молдове подвели неутешительные итоги Дня Победы. В стране зафиксировано 180 случаев нарушения запрета на ношение георгиевской ленточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Молдовы. В Молдове подвели неутешительные итоги Дня Победы. В стране зафиксировано 180 случаев нарушения запрета на ношение георгиевской ленточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди так называемых злоумышленников 9 депутатов парламента. Как и остальным, им грозит внушительный штраф.