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Акции против лицензирования новых месторождений нефти и газа прошли в Великобритании

10 мая 2023 20:35
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Новости Великобритании. Жители Британии протестуют. В стране прошли акции против лицензирования новых месторождений нефти и газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Акции против лицензирования новых месторождений нефти и газа прошли в Великобритании-1

Активисты перекрыли движение транспорта в час пик, из-за чего несколько водителей даже вступили в конфликт с протестующими. Люди недовольны тем, что им приходится менять планы из-за очередных маршей в королевстве. Взрослые опаздывают на работу, а дети – в школу. Впрочем, демонстранты искать другой способ отстаивать свои права не планируют. Даже после ужесточения требований к организации протестов, которые ввели в связи с недавней коронацией Карла III.  

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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