Акции против лицензирования новых месторождений нефти и газа прошли в Великобритании

Активисты перекрыли движение транспорта в час пик, из-за чего несколько водителей даже вступили в конфликт с протестующими. Люди недовольны тем, что им приходится менять планы из-за очередных маршей в королевстве. Взрослые опаздывают на работу, а дети – в школу. Впрочем, демонстранты искать другой способ отстаивать свои права не планируют. Даже после ужесточения требований к организации протестов, которые ввели в связи с недавней коронацией Карла III.