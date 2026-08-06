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Иран и США находятся на финальной стадии непрямых консультаций по урегулированию кризиса

06 августа 2026 17:05
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Ситуация на Ближнем Востоке демонстрирует признаки деэскалации. По сообщениям СМИ, непрямые консультации между Тегераном и Вашингтоном по урегулированию кризиса вступили в завершающую стадию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одновременно с этим Иран и Оман достигли понимания по основным пунктам соглашения об открытии Ормузского пролива. Обсуждение его деталей продолжается. Больше всего мир волнуют условия прохода судов по стратегически важной морской артерии. Ранее сообщалось, что сумма транзитных сборов может достичь 7 % от стоимости грузов. Сейчас арабские СМИ утверждают, что брать плату вовсе не планируется. 

О сделке с Ираном продолжают заявлять и в Штатах. Со стороны Вашингтона ключевой фигурой переговорного процесса считают вице-президента Джей Ди Вэнса, которого Дональд Трамп недавно назвал своим политическим преемником. Именно Вэнс занимался подготовкой меморандума о взаимопонимании с иранской стороной.

Иран и США находятся на финальной стадии непрямых консультаций по урегулированию кризиса-2

Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
Я прекрасно понимаю, что со стороны кажется, что мы то движемся вперед, то нет. На деле же, иранцы – чрезвычайно сложные люди. Наша задача – добиться наилучшего исхода для американского народа, а также для президента США.

Судя по всему, под «лучшим исходом» в Вашингтоне понимают прежде всего конкретную выгоду. И подтверждение этому уже есть. Дональд Трамп открыто заявляет, что операция в Каракасе многократно окупилась благодаря доступу к венесуэльской нефти. Похоже, именно такой прагматичный подход сегодня становится главным принципом американской внешней политики.

# Конфликт на Ближнем Востоке # США

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