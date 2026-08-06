В Хиросиме в годовщину ядерной бомбардировки прошли протесты против милитаризации Японии

В Хиросиме в 81-ю годовщину атомной бомбардировки прошел митинг против милитаризации Японии. Подобные акции состоялись и в других городах страны. К ним присоединились тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Хиросиме в 81-ю годовщину атомной бомбардировки прошел митинг против милитаризации Японии. Подобные акции состоялись и в других городах страны. К ним присоединились тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители страны, которая пережила самую страшную в истории человечества бомбардировку, выразили возмущение тем, что мировое сообщество все активнее поддерживает владение ядерным оружием в качестве средства сдерживания. Митингующие призвали правительство соблюдать Конституцию, которая провозглашает отказ Японии от войны и применения силы. Акция протеста прошла под усиленной охраной полиции.