Прямой эфир

В Хиросиме в годовщину ядерной бомбардировки прошли протесты против милитаризации Японии

06 августа 2026 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Хиросиме в 81-ю годовщину атомной бомбардировки прошел митинг против милитаризации Японии. Подобные акции состоялись и в других городах страны. К ним присоединились тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хиросиме в годовщину ядерной бомбардировки прошли протесты против милитаризации Японии-2

Жители страны, которая пережила самую страшную в истории человечества бомбардировку, выразили возмущение тем, что мировое сообщество все активнее поддерживает владение ядерным оружием в качестве средства сдерживания. Митингующие призвали правительство соблюдать Конституцию, которая провозглашает отказ Японии от войны и применения силы. Акция протеста прошла под усиленной охраной полиции.  

# Новости Японии

Другие новости рубрики

Все новости
ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе
06 августа 2026 13:51

ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе

США и Украина восстановили активный обмен разведданными – Politico
06 августа 2026 13:46

США и Украина восстановили активный обмен разведданными – Politico

МИД Польши не поддерживает инициативу сейма о переносе посольства РФ в Варшаве
06 августа 2026 13:20

МИД Польши не поддерживает инициативу сейма о переносе посольства РФ в Варшаве