Ираклий Кобахидзе, возглавляющий грузинское правительство, резко раскритиковал действия политических оппонентов, направленные против гостей из России. По его мнению, подобные акции представляют собой осознанную попытку нанести ущерб государственным интересам Грузии, пишет РИА Новости.



Премьер-министр обратил внимание на то, что в период с 2008 по 2012 год ключевые фигуры сегодняшней оппозиции вполне позитивно оценивали приток российских путешественников и инвесторов. Однако со временем их взгляды изменились на противоположные.



Кобахидзе отметил, что с 2022 года оппоненты действующей власти начали регулярно нагнетать негатив вокруг темы туризма из РФ. Глава кабмина подчеркнул: всплески антироссийской риторики происходят систематически в самом разгаре курортного сезона, а их единственная цель — дестабилизировать ситуацию и нанести вред собственной стране.



По убеждению главы правительства, такая сменяемость курса объясняется не истинными убеждениями политиков, а отработкой внешнеполитических заказов. Ранее нормальное отношение к российскому бизнесу, культуре и потоку отдыхающих сменилось агрессией исключительно по указке из-за рубежа, что, как считает Кобахидзе, доказывает деятельность оппозиционеров в чужих интересах.

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