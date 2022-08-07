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В Молдове пытаются справиться с энергокризисом. Что предусматривается новым проектом?

07 августа 2022 09:51
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Новости Молдовы. Правительство Молдовы пытается найти новые решения выхода из энергокризиса. В этот раз на обсуждение был вынесен проект по предотвращению и смягчению последствий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Молдове пытаются справиться с энергокризисом. Что предусматривается новым проектом?-1

Идеи, которые нашли отражение в документе, непопулярные и даже радикальные. В частности, предлагается отключать уличное освещение после 11 вечера, снизить температуру в помещениях до 10 градусов и даже отменить занятия в школах. Вдобавок к этому на предприятиях могут ввести посменный или сокращенный график работы с переводом ряда сотрудников на «удаленку». Дистанционно учиться будут и школьники. Правда, всего 10 дней в месяц. Благодаря проекту местные власти планируют сократить потребление газа минимум на 15 %.  

# Экономический кризис # Новости Молдовы # Фотофакт

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