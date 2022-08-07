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Израиль проводит в Секторе Газа операцию «Рассвет», погибли не менее 30 человек

07 августа 2022 09:50
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Ситуация в Секторе Газа снова обострилась. Израиль проводит там операцию «Рассвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Израиль проводит в Секторе Газа операцию «Рассвет», погибли не менее 30 человек-1

На территории введен режим чрезвычайного положения, а мирным жителями рекомендовали оставаться рядом с укрытиями. Несмотря на это, уже погибли более 30 человек, среди них шесть детей и две женщины. Еще около 200 пострадали. Кроме того, израильские военные поразили шесть объектов. Операция «Рассвет» направлена против исламистского движения ХАМАС. В некоторых странах, в том числе в Израиле, оно признано террористической организацией. На фоне эскалации конфликта в регионе Совет Безопасности ООН уже завтра, 8 августа, проведет заседание.  

# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

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