Израиль проводит в Секторе Газа операцию «Рассвет», погибли не менее 30 человек

Ситуация в Секторе Газа снова обострилась. Израиль проводит там операцию «Рассвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация в Секторе Газа снова обострилась. Израиль проводит там операцию «Рассвет», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории введен режим чрезвычайного положения, а мирным жителями рекомендовали оставаться рядом с укрытиями. Несмотря на это, уже погибли более 30 человек, среди них шесть детей и две женщины. Еще около 200 пострадали. Кроме того, израильские военные поразили шесть объектов. Операция «Рассвет» направлена против исламистского движения ХАМАС. В некоторых странах, в том числе в Израиле, оно признано террористической организацией. На фоне эскалации конфликта в регионе Совет Безопасности ООН уже завтра, 8 августа, проведет заседание.