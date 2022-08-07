Из портов Украины вышли ещё четыре сухогруза с продовольствием

Еще четыре сухогруза с продовольствием отправились в Стамбул из украинских портов. Там они будут досмотрены совместным координационным центром, в который входят представители Турции, России, Украины и ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затем корабли отправятся в конечные пункты. Один из них везет 6 тысяч тонн подсолнечного масла для Италии. Второй перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха для Китая. На борту еще двух – 110 тон кукурузы для Турции.