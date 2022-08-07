Прямой эфир

Из портов Украины вышли ещё четыре сухогруза с продовольствием

07 августа 2022 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще четыре сухогруза с продовольствием отправились в Стамбул из украинских портов. Там они будут досмотрены совместным координационным центром, в который входят представители Турции, России, Украины и ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из портов Украины вышли ещё четыре сухогруза с продовольствием-1

Затем корабли отправятся в конечные пункты. Один из них везет 6 тысяч тонн подсолнечного масла для Италии. Второй перевозит 45 тысяч тонн семян подсолнуха для Китая. На борту еще двух – 110 тон кукурузы для Турции.  

Из портов Украины вышли ещё четыре сухогруза с продовольствием-4

Напомним, выход судов из украинских портов стал возможен после подписанного в июле многостороннего соглашения. В ООН рассчитывают таким образом решить глобальный продовольственный кризис.  

# Международное сотрудничество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 августа
06 августа 2022 14:55

В Мадриде +37°С, в Москве +28°С. Погода в Европе на неделю с 8 по 14 августа

Из-за высокой инфляции в США американцы вынуждены жить в долг
06 августа 2022 14:51

Из-за высокой инфляции в США американцы вынуждены жить в долг

Министры Литвы массово ушли в отпуск. Что происходит?
06 августа 2022 10:43

Министры Литвы массово ушли в отпуск. Что происходит?