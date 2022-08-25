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В Молдове потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм»

25 августа 2022 10:12
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Новости Молдовы. В Молдове потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм»-1

Там увековечена память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, павших на берегах Днестра в кровопролитных боях в 1944 году. Газ к мемориалу предприятие «Молдовагаз» подавало по заявке Министерства обороны. Вначале огонь горел постоянно, затем зажигался только по праздникам.

В Молдове потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм»-4

Но в День освобождения, который отметила страна, он так и не вспыхнул. Наверно, таким образом власти «сэкономили» на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев.

# Великая Отечественная война # Новости Молдовы # Фотофакт

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