Новости Молдовы. В Молдове потушили Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там увековечена память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, павших на берегах Днестра в кровопролитных боях в 1944 году. Газ к мемориалу предприятие «Молдовагаз» подавало по заявке Министерства обороны. Вначале огонь горел постоянно, затем зажигался только по праздникам.