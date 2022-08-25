Оборонный бюджет китайского Тайваня возрастёт

Китайский Тайвань рекордно увеличит военный бюджет. На фоне сохраняющейся напряженности вокруг острова правительство объявило о намерении выделить около 19,5 миллиарда долларов на военные расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае одобрения парламентом это станет рекордной суммой в истории Тайваня. Деньги пойдут на закупку новейших истребителей и другое современное вооружение. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.