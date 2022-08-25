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Профсоюз работников образования Латвии объявил о забастовке

25 августа 2022 10:11
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Новости Латвии. Начало учебного года латвийские педагоги решили отметить массовой акцией протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюз работников образования Латвии объявил о забастовке-1

Профсоюз работников образования объявил ультиматум правительству. Если к 19 сентября не будет сбалансирована нагрузка на учителей и составлен план повышения зарплат, то учителя выйдут на забастовку. Как уже заявил премьер страны, переговоры надо вести с Министерством образования, но не стоит принимать решения, которые могут повлиять на бюджет.

# Акции протеста # Новости Латвии # Фотофакт

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