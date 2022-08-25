Профсоюз работников образования Латвии объявил о забастовке

Профсоюз работников образования объявил ультиматум правительству. Если к 19 сентября не будет сбалансирована нагрузка на учителей и составлен план повышения зарплат, то учителя выйдут на забастовку. Как уже заявил премьер страны, переговоры надо вести с Министерством образования, но не стоит принимать решения, которые могут повлиять на бюджет.