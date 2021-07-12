В Молдове победу на досрочных парламентских выборах одержала партия «Действие и солидарность»

Новости Молдовы. На досрочных парламентских выборах в Молдове победу одержала пропрезидентская партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Действие и солидарность» Майи Санду набрала почти 53 % голосов. На втором месте с результатом 27 % Избирательный блок коммунистов и социалистов. Получив большинство мандатов, партия Санду сможет самостоятельно сформировать правительство и, как итог, принимать любые решения.