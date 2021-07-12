Прямой эфир

В Молдове победу на досрочных парламентских выборах одержала партия «Действие и солидарность»

12 июля 2021 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. На досрочных парламентских выборах в Молдове победу одержала пропрезидентская партия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове победу на досрочных парламентских выборах одержала партия «Действие и солидарность»-1

«Действие и солидарность» Майи Санду набрала почти 53 % голосов. На втором месте с результатом 27 % Избирательный блок коммунистов и социалистов. Получив большинство мандатов, партия Санду сможет самостоятельно сформировать правительство и, как итог, принимать любые решения.

В Молдове победу на досрочных парламентских выборах одержала партия «Действие и солидарность»-4

Политический курс Молдовы теперь, очевидно, изменится. Партия «Действия и солидарность» и сама президент Санду известны своими прозападными взглядами. Они продвигают идею сближения Молдовы с ЕС и НАТО.

# Выборы # Майя Санду # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером
12 июля 2021 14:43

В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером

В Индии от ударов молнии погибли 20 человек. Семьям жертв выплатят компенсации
12 июля 2021 11:50

В Индии от ударов молнии погибли 20 человек. Семьям жертв выплатят компенсации

На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует пропрезидентская партия Майи Санду
12 июля 2021 10:44

На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует пропрезидентская партия Майи Санду