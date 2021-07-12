В Грузии протестующие требуют отставки правительства во главе с премьером

Новости Грузии. Акции протеста в Грузии вспыхнули с новой силой. Оппозиционеры объявили о начале очередных митингов после смерти оператора местного телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На минувшей неделе мужчину избили в ходе акции противников ЛГБТ-сообщества, накануне он скончался в собственной квартире. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Митингующие требуют отставки правительства во главе с премьером. Пытаясь поговорить с депутатами, оппозиционеры и представители СМИ ворвались в здание парламента. Начались потасовки и драки. Демонстранты заняли место спикера законодательного органа, а также вывесили на трибуне флаги Грузии и Евросоюза.