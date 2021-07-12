В Индии от ударов молнии погибли 20 человек. Семьям жертв выплатят компенсации

Новости Индии. В Индии от ударов молнии погибли 20 человек, в том числе дети. Еще десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В Индии от ударов молнии погибли 20 человек, в том числе дети. Еще десятки жителей пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большинство несчастных случаев с летальным исходом произошло в штате Раджастан. Около 30 человек фотографировались под дождем на вершине башни, когда в них ударила молния. Многие скончались на месте, некоторые, пытаясь спастись, прыгали на землю и в результате получили травмы.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Семьям жертв выплатят компенсации. От ударов молний в Индии ежегодно погибают десятки человек. По некоторым данным, с 2004 года жертвами природного явления стали около двух тысяч жителей.