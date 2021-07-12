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На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует пропрезидентская партия Майи Санду

12 июля 2021 10:44
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Новости Молдовы. На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия. По результатам подсчета практически всех бюллетеней политическая сила «Действие и солидарность» Майи Санду набирает более 52,5 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На досрочных парламентских выборах в Молдове лидирует пропрезидентская партия Майи Санду-1

На втором месте с результатом 27 % избирательный блок коммунистов и социалистов. Получив большинство мандатов, партия Санду сможет самостоятельно сформировать правительство и, как итог, принимать любые решения. Политический курс Молдовы теперь, очевидно, изменится. Партия «Действия и солидарности», как и сама президент Санду, известна своими прозападными взглядами. Они продвигают идею сближения Молдовы с ЕС и НАТО.

# Выборы # Майя Санду # Фотофакт

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