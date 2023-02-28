Прямой эфир

В Молдове опять начались антиправительственные демонстрации

28 февраля 2023 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Молдовы. В Молдове вновь начались антиправительственные выступления. Тысячи людей собрались в центре столицы, требуя отставки президента страны Майи Санду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове опять начались антиправительственные демонстрации-1

Митингующие выступают против роста цен и тарифов и призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество. Полиция перекрыла въезды в Кишинев. Свыше полусотни автомобилей и автобусов не могут попасть в город. Организаторы протестной акции обвинили правоохранителей в попытках помешать желающим принять участие в акции.

В Молдове опять начались антиправительственные демонстрации-4

Между протестующими и полицией начались столкновения.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Киеве не исключают, что под мобилизацию попадёт ещё больше людей
28 февраля 2023 11:31

В Киеве не исключают, что под мобилизацию попадёт ещё больше людей

Более половины поляков ждут ухудшения экономической ситуации
28 февраля 2023 10:58

Более половины поляков ждут ухудшения экономической ситуации

Неизвестный летательный аппарат упал на ферму в Адыгее
28 февраля 2023 09:40

Неизвестный летательный аппарат упал на ферму в Адыгее