В Молдове опять начались антиправительственные демонстрации

Новости Молдовы. В Молдове вновь начались антиправительственные выступления. Тысячи людей собрались в центре столицы, требуя отставки президента страны Майи Санду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митингующие выступают против роста цен и тарифов и призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество. Полиция перекрыла въезды в Кишинев. Свыше полусотни автомобилей и автобусов не могут попасть в город. Организаторы протестной акции обвинили правоохранителей в попытках помешать желающим принять участие в акции.