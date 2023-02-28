Более половины поляков ждут ухудшения экономической ситуации

Новости Польши. Более половины жителей Польши ожидают ухудшения экономической ситуации в этом году. Таковы данные опроса, проведенного международной исследовательской компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем число поляков, считающих, что положение дел в экономике и так уже хуже некуда, достигло 67 %. Всего за месяц этот показатель вырос на пять пунктов. В том, что безработица в стране сокращаться не будет, уверены 60 % опрошенных, а свыше 30 % респондентов убеждены, что она будет только расти. Причем потерять работу больше боятся люди с высшим образованием. Такие опасения высказали 45 % поляков. Увеличивается и количество людей, недовольных политикой властей. Около 70 % опрошенных считают, что правительство ведет страну в неправильном направлении.