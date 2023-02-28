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В Киеве не исключают, что под мобилизацию попадёт ещё больше людей

28 февраля 2023 11:31
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В Киеве не исключают, что мобилизация может затронуть еще большее количество граждан, заявил советник оборонного ведомства Украины Юрий Сак. 

Он сообщил, что пока дополнять существующий резерв надобности нет, но если понадобится, численность мобилизованных увеличат, пишет РИА Новости. Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране с 19 февраля на девяносто дней. По сообщению местных средств массовой информации, в Украине на людей призывного возраста совершаются повальные облавы, задействуют даже кареты скорой помощи, чтобы забрать попадающих под мобилизацию мужчин. 

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# Международная политика # Новости Украины

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