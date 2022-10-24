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В Молдове люди вышли на улицы со свечами – в стране не утихают протесты

24 октября 2022 20:17
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Новости Молдовы. В Молдове не утихают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители вышли на улицы столицы со свечами в руках.  

В Молдове люди вышли на улицы со свечами – в стране не утихают протесты-1

В это время Совбез республики обсуждал энергетическую безопасность страны. Поскольку Молдова переживает сильнейший энергетический кризис. Инициатором заседания стала президент республики Майя Санду. Отметим, местные жители уже несколько недель устраивают протесты и призывают ее к отставке. Так как именно антироссийская политика Санду привела страну к такой тяжелой ситуации.  

В Молдове люди вышли на улицы со свечами – в стране не утихают протесты-4

В ответ президент разводит руками и призывает местное население максимально сократить потребление газа в связи тем, что зимой цены на топливо «станут неподъемными». Водителям скорой помощи приказано экономить бензин, а больницам – отопление и свет. При этом власти расширили военные расходы.  

# Акции протеста # Майя Санду # Новости Молдовы # Фотофакт

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