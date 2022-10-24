В Молдове люди вышли на улицы со свечами – в стране не утихают протесты

Новости Молдовы. В Молдове не утихают протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные жители вышли на улицы столицы со свечами в руках.

В это время Совбез республики обсуждал энергетическую безопасность страны. Поскольку Молдова переживает сильнейший энергетический кризис. Инициатором заседания стала президент республики Майя Санду. Отметим, местные жители уже несколько недель устраивают протесты и призывают ее к отставке. Так как именно антироссийская политика Санду привела страну к такой тяжелой ситуации.