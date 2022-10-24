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Немецкий концерн Uniper закроет половину офисов в штаб-квартире для экономии электроэнергии

24 октября 2022 19:59
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Новости Германии. Энергетический кризис добрался и до гигантов индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Немецкий концерн Uniper, крупнейший импортер российского газа в Германии, закроет половину офисов в штаб-квартире для экономии электроэнергии. Об этом сообщила представитель компании. По ее словам, помещения, которые затронут эти меры, перестанут использоваться сотрудниками.  

Немецкий концерн Uniper закроет половину офисов в штаб-квартире для экономии электроэнергии-1

Температура в них будет на уровне 14 градусов. А все электроприборы в этих частях здания также будут отключены. Сотрудники компании будут распределены между оставшимися офисами. По данным Uniper, таким образом удастся сократить потребление энергии по меньшей мере на 25 %. О своих планах отключить некоторые секции своих зданий на весь отопительный период также объявила и энергетическая компания Германии.  

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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