Фермеры на тракторах парализовали границу Франции и Испании

Европейским фермерам приходится отвлекаться от своей основной работы. Они продолжают воевать с планами Еврокомиссии создать единую экономическую зону со странами Южной Америки. Более 200 аграриев на тракторах парализовали границу Франции и Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии чувствуют себя преданными собственным руководством. Строгие европейские экологические нормы делают местную продукцию дороже, в то время как дешевый импорт из-за океана, произведенный с меньшими издержками, хлынет на рынок и разорит отрасль. Жесткость протеста подчеркивают символичные акты вандализма.

В Сети вирусится видео, на котором трактор перевернул грузовик с импортным товаром, послав ясный сигнал Брюсселю.