Прямой эфир

Фермеры на тракторах парализовали границу Франции и Испании

16 января 2026 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Европейским фермерам приходится отвлекаться от своей основной работы. Они продолжают воевать с планами Еврокомиссии создать единую экономическую зону со странами Южной Америки. Более 200 аграриев на тракторах парализовали границу Франции и Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры на тракторах парализовали границу Франции и Испании-2

Аграрии чувствуют себя преданными собственным руководством. Строгие европейские экологические нормы делают местную продукцию дороже, в то время как дешевый импорт из-за океана, произведенный с меньшими издержками, хлынет на рынок и разорит отрасль. Жесткость протеста подчеркивают символичные акты вандализма.

Фермеры на тракторах парализовали границу Франции и Испании-4

В Сети вирусится видео, на котором трактор перевернул грузовик с импортным товаром, послав ясный сигнал Брюсселю.

Фермеры на тракторах парализовали границу Франции и Испании-6

Впрочем, попытки фермеров отстоять свое право на справедливую конкуренцию не увенчались успехом. Соглашение с экономическим блоком МЕРКОСУР будет подписано 17 января. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже вылетела в Парагвай для заключения сделки. 

# Международная политика # Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
В Иране удалось ликвидировать около 3 тысяч участников террористических группировок
16 января 2026 13:55

В Иране удалось ликвидировать около 3 тысяч участников террористических группировок

В единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40%
16 января 2026 13:48

В единственном подземном газовом хранилище Прибалтики уровень топлива упал ниже 40%

Макрон: ЕС срочно нужен аналог «Орешника»
16 января 2026 12:49

Макрон: ЕС срочно нужен аналог «Орешника»