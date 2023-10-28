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В Польше начали расти цены на бензин

28 октября 2023 16:48
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Новости Польши. В Польше начали расти цены на бензин. Эксперты считают, что тенденция сохранится надолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С ноября жителей ждет еженедельное повышение стоимости топлива, говорят специалисты.

В Польше начали расти цены на бензин-1

Но уже сегодня средняя цена литра 95-го превышает 6 злотых. А это почти 5 белорусских рублей. Напомним, за несколько недель до парламентских выборов крупнейшая в стране нефтеперерабатывающая компания заметно сократила цены. Глава корпорации уверял, что после электоральной кампании стоимость не пойдет вверх. Однако чуда не случилось.

# Цены на бензин # Новости Польши # Фотофакт

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