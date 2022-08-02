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Минэнергетики Литвы о газовом кризисе: пока у нас большие проблемы, у России голова не болит

02 августа 2022 18:54
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Закономерно подорожало электричество, особенно резко – в странах Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минэнергетики Литвы о газовом кризисе: пока у нас большие проблемы, у России голова не болит-1

Так, в Эстонии среднесуточная стоимость электроэнергии составила порядка 380 евро за мегаватт-час. А в Латвии и Литве – более 410. Именно Литва сейчас считается наиболее дорогой среди стран Балтии. Ранее электроэнергия там уже дорожала на 35 %.

Минэнергетики Литвы о газовом кризисе: пока у нас большие проблемы, у России голова не болит-4

После того министр энергетики Литвы отметил уязвимость Европы в газовом вопросе, акцентируя внимание на том, что пока у них большие проблемы, у России «голова не болит».

# Экономический кризис # Дайнюс Крейвис # Фотофакт

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