Минэнергетики Литвы о газовом кризисе: пока у нас большие проблемы, у России голова не болит

Закономерно подорожало электричество, особенно резко – в странах Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Закономерно подорожало электричество, особенно резко – в странах Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Эстонии среднесуточная стоимость электроэнергии составила порядка 380 евро за мегаватт-час. А в Латвии и Литве – более 410. Именно Литва сейчас считается наиболее дорогой среди стран Балтии. Ранее электроэнергия там уже дорожала на 35 %.
После того министр энергетики Литвы отметил уязвимость Европы в газовом вопросе, акцентируя внимание на том, что пока у них большие проблемы, у России «голова не болит».