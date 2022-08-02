Минэнергетики Литвы о газовом кризисе: пока у нас большие проблемы, у России голова не болит

Закономерно подорожало электричество, особенно резко – в странах Прибалтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Эстонии среднесуточная стоимость электроэнергии составила порядка 380 евро за мегаватт-час. А в Латвии и Литве – более 410. Именно Литва сейчас считается наиболее дорогой среди стран Балтии. Ранее электроэнергия там уже дорожала на 35 %.