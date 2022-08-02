Немецкий Аугсбург перешёл на жёсткую экономию энергии

Новости Германии. Немецкий Аугсбург перешел на экономию энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По вечерам здесь гасят фонари и отключают подсветку исторических зданий. Не самое популярное решение в буквальном смысле уводит город во тьму, отчего урбанистические виды теряют прежнюю привлекательность.

Эва Вебер, мэр Аугсбурга:

Для меня было очень важно показать жителям Аугсбурга, что нас ждут действительно трудные времена. Вот почему мы отключили подсветку исторических зданий, и фонтаны уже не работают так долго, как раньше.

В восторге от этой идеи оказались не все жители. Однако многие рассчитывают, что вынужденный блэкаут продлится недолго.