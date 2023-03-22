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В МИД РФ ответили на заявление Великобритании о передаче Киеву снарядов с обеднённым ураном

22 марта 2023 12:23
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Запад циничен и лжет, заявила представитель российского МИД Захарова, комментируя планы Лондона передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Они говорят о помощи Киеву на восстановление страны и планируют передать туда эти боеприпасы, приводит ее слова РИА Новости. По словам Захаровой, если территория подвергнется заражению, ни о каком восстановлении Украины речи быть не может. Циничная ложь на грани настоящего геноцида, сказала представитель Министерства иностранных дел РФ.

Ранее сообщалось, что Великобритания анонсировала передачу Украине боеприпасов, которые содержат обедненный уран.

Лукашенко рассказал о возможных последствиях поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

# Международная политика # Мария Захарова

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