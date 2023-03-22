Польша и Нидерланды провели учения ВВС

Новости Польши. В Польше слышен рев военной техники и выстрелы. На этот раз в небе – Варшава провела совместные с Нидерландами учения военно-воздушных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бои проходили в нескольких сотнях километров от границы с Беларусью. По сообщению польского военного ведомства, летчики-истребители двух стран отрабатывали совместные действия по перехвату самолетов условного противника. Но одной из главных задач была демонстрация военной мощи НАТО на восточных рубежах альянса.

Эскадрилья нидерландских ВВС разместилась в Польше в начале 2023 года и за это время неоднократно участвовала в маневрах с польскими, французскими, немецкими и американскими военно-воздушными силами. Варшава давно настаивает на расширении военного контингента НАТО в стране. И эти усилия дают результат. Накануне в Познани заступил на боевое дежурство первый постоянный гарнизон армии США.