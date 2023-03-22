19 высокопоставленных чиновников задержаны в Венесуэле – борьба с коррупцией

Новости Венесуэлы. 19 высокопоставленных чиновников были задержаны в Венесуэле в ходе начавшейся в стране масштабной кампании по борьбе с коррупцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди подозреваемых и несколько судей. Как заявили в Генпрокуратуре страны, эта цифра будет только расти, потому что расследование лишь начинается. По данным ведомства, в коррупции замешаны чиновники различных ветвей и уровней власти. Она затронула и стратегически важные для страны отрасли.

На этой неделе президент Венесуэлы Николас Мадуро принял отставку министра нефтяной промышленности страны, которого подозревают во взяточничестве, и пообещал очистить государственную нефтегазовую компанию от нечистых на руку сотрудников.